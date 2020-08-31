DNS nedir? DNS sunucusu ne demek?

DNS (Domain Name System), alan adı ile IP adresleri birbiri ile eşleştiren veritabanıdır. İnternetin telefon rehberi olarak adlandırılmasının sebebi budur. DNS internet uzayını bölümlere ayırmaya, bu bölümleri isimlendirmeye ve yine bu bölümler arasında iletişim kurmayı sağlamaktadır. İnternet, bilgisayar ve ağa bağlı olan bir kaynak için hiyerarşik bir düzende dağıtılmıştır ve bir adlandırma sistemi olarak kullanılmaktadır. Bazı durumlarda servis sağlayıcınızın sunduğu DNS sunucuları arıza verebilir. Bu gibi durumlarda güncelleme yapmak gerekebilir.

DNS nedir?

DNS, host isimlerini IP adreslere çevirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. Host isimler, tamamıyla tanımlanan isim yani 'full qualified name' olarak adlandırılmaktadır. Host ismi, bilgisayarın ismini ve bilgisayarınızdaki internet domainini ( alan adını ) göstermektedir. Yani DNS, çözümleyicilerden ve isim sunucularından oluşan bir sistemdir.

DNS ne işe yarar?

Kullandığınız internet adreslerinin tümünün bir IP adresi vardır. Bir internet sitesine giriş yaparken bu IP adresleri kullanmayız çünkü IP adresleri çok uzun ve karmaşık yapıdadır. Onun yerine web sitesinin ismi ile sayfaya giriş yapılır. DNS ise kullandığımız sitelerin IP adreslerini kayıtlı tutan bir rehber görevi görür.

DNS sunucusu ne demek?

Çoğu zaman 'DNS sunucusu yanıt vermiyor' şeklinde bir sorunla karşılaşmanız mümkündür. Genellikle DNS arıza durumları, bilgisayarın internete erişim sağlayamaması gibi durumlarda oluşmaktadır. DNS sunucusu yanıt vermiyor ise bunun temel nedenini bulmak gerekebilir. İnternet servis sağlayıcısındaki sorunlardan, anti-virüs programlarından, arızalı modemden veya arızalı TCP, IP, DHCP'den kaynaklanan sorunlar olabilmektedir.

DNS sunucusunun yanıt vermediği durumlarda yapılabilecek olan adımlar şunlardır;

Denetim masasına giriş yapın

Ağ ve paylaşım merkezine tıklayın

'Ağ Ayarlarını Değiştir' sekmesi altında bulunan 'Sorunları Gider' sekmesine tıklayın

Ağ altında bulunan internet bağlantısına tıklayın ve yeni bir internet bağlantısı ekranı açın

İnternet bağlantısı ile ilgili sorun giderme sekmesine tıklayın

Hata mesajını görüntülemek için bilgisayarın sorun giderme işlemini tamamlaması için bekleyin

DNS ayarları ne demek?

DNS ayarlarınız ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz zamanlarda veya güncelleme işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için kullanabileceğiniz bazı ayarlar vardır. DNS ayarlarını değiştirme sebepleri; şifreli DNS kullanıyor olmak, web sitesindeki gezintilerinizi günlüğe kaydetme özelliği olmayan DNS kullanmak, daha hızlı bir DNS kullanmak istemek veya DNS ayarlarından kaynaklı olarak engellenen sitelere erişim sağlayabilmek gibi pek çok farklı nedene bağlı olarak DNS ayarlarında değişiklik yapmanız gerekebilir.

DNS ayarlarında yapılan değişiklikler, web sitelerine karşı bilgisayarınızı daha savunmasız bir hale getirebilmektedir.

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