Son dakika haberi: Dün geceden beri her yerde aranıyordu! Küçük Merve'den acı haber geldi

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olan babası Ebrar Bayrak ile dün Azap Mahallesi'nde katıldığı düğün sırasında kaybolan 2,5 yaşındaki Merve'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.





Mahallede oynarken kaybolan küçük kız, bir çoban tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Harran Deresi mevkisindeki arazide ölü bulundu.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Soruşturma sürüyor.

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