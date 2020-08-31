Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi'nde yaşayan Deniz Berberoğlu (38), evinin önündeki go-kart pistinin yaptığı gürültüden uyuyamayınca, sesini duyurmak için açlık grevi başlattı. Boynuzbükü mevkisindeki go-kart pistinin hukuka aykırı olduğunu iddia eden Berberoğlu, evinin duvarına "Bu evde açlık grevi var" yazılı dev bir pankart da astı. Valilik ve kaymakamlığı tarafından defalarca mühürlenen iş yerinin her seferinde mühür fekki yaparak faaliyetlerine devam ettiğini ileri süren Berberoğlu, "Evimizde yaşayamaz duruma geldik. Her gün sabah 9'dan akşam 23'e kadar bu gürültüye maruz kalıyoruz. Sesimizi duyurmak adına açlık grevi başlattım. Önümüzdeki günlerde komşularımdan katılımlar olacak" dedi