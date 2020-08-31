Haldun Boysan kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?

Haldun Boysan (6 Temmuz 1958, Ankara - 31 Ağustos 2020, Ürgüp), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

HAYATI VE KARİYERİ

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır. Haldun Boysan koyu Beşiktaş taraftarıydı ve her maça gitmekteydi.

Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.