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Bir döneme damgasını vuran dizisinde lakaplı karakteri canlandıran ünlü oyuncu ’ın hayatını kaybettiği haberi ajanslardan son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişme sonrasında ünlü oyuncunun hayranları sevenleri kimdir, , , ölüm nedeni nedir? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.9.2020 01:04 Son Güncelleme: 1.9.2020 01:05 ABONE OL
Haldun Boysan kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?

Televizyonlarda yayınlandığı yıllarda sevilerek takip edilen dizisinde lakaplı karaktere hayat veren ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Üzücü haberin ajanslarda son dakika olarak duyurulmasının ardından yakınları yasa boğulurken sevenleri oyuncuya ilişkin kimdir, , , ölüm nedeni nedir? Sorularının yanıtlarını merak ederek araştırmaya başladı.

HALDUN BOYSAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir? Sorularının cevapları ve diğer tüm detaylara ilişkin ayrıntılar şöyle;

Haldun Boysan kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?

(6 Temmuz 1958, Ankara - 31 Ağustos 2020, Ürgüp), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

HAYATI VE KARİYERİ

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır. koyu Beşiktaş taraftarıydı ve her maça gitmekteydi.

Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Haldun Boysan kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?

FİLMOGRAFİSİ

  • Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
  • Gemide (1998)
  • Çılgın Bediş (1998) - Partal
  • Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
  • Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
  • Merdoğlu (2000)
  • Nisan Yağmuru (2000)
  • Vasiyet (2001)
  • Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
  • Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
  • Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
  • Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
  • Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
  • Brindar (2004)
  • Aynalar (2004)
  • Görünmez Adam (2004)
  • Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
  • Kısmet (2005) - Hüseyin
  • Asla Unutma (2005) - Nedim
  • Zaman Tüneli (2005)
  • Silahların Gölgesinde (2005)
  • Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
  • Gen (film) (2006)
  • Köprü (2006) - Hüdai
  • Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
  • Taşa Yazılan Aşk (2006)
  • Hayat Türküsü (2006)
  • Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
  • Dağlar Delisi (2007)
  • Kara Güneş (2007)
  • Canım Ailem (2008)
Haldun Boysan kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?
  • Beni Unutma (2008)
  • Servet Avcısı (2008)
  • Hesaplaşma (2009)
  • Kapalıçarşı (dizi) (2009)
  • Abimm (2009)
  • Sensiz Yaşayamam (2010)
  • Çakıl Taşları (2010)
  • Canan (dizi) (2011) - Orhan
  • Firar (dizi) (2011)
  • Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
  • Merhamet (dizi) (2013) - Necati
  • Zeytin Tepesi (2014)
  • Sesli Güldüm (2014)
  • Otel Divane (2014) - Vedat
  • Gülcemal (2014) - Affan
  • Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)
  • O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi
  • Bahtiyar Ölmez (2017)
  • Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm
  • Akıllara Seza (2019)
  • Alef (dizi) (2020) - Nejat
  • Maria ile Mustafa (2020)
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Haldun Boysan kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?
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