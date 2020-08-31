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'ın sınırında orman yangını

'ın Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan topraklarındaki ormanlık alanda iki noktada çıktı. Yangınların Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:07 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:09 ABONE OL
Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi Kekeç mevkisinin karşısında bulunan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki iki noktadan duman yükseldi.

Sınıra yaklaşık bir kilometre mesafedeki yangınlar kısa sürede büyüdü.

YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ SINIRA SEVK EDİLDİ

Alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri sınıra sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, Yayladağı ilçesinin sınır mahallelerinden de görülüyor.

Yangınların Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

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Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını
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