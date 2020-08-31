İstanbul’un göbeğinde genç kadına dehşeti yaşattılar! Kameraya böyle yansıdı

Hızla bölgeden uzaklaşan şahıslar bu kez Akar Caddesi üzerine gelerek bir akaryakıt istasyonu önünde beklemeye başladı. Şahıslar bir süre bekledikten sonra cep telefonuyla konuşarak yolda yürüyen genç bir kadını gözlerine kestirdi. Harekete geçen şahıslar, kadının telefonunu kulağında konuşurken kapkaç yaptılar. Neye uğradığına şaşıran kadın, kapkaççıların arkasından bağırdı ancak şahıslar hızla uzaklaşarak izlerinin kaybettirdi. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



