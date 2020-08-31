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Megakentte anlamlı sergi

Giriş Tarihi: 31.8.2020 ABONE OL
Megakentte anlamlı sergi
30 Ağustos, koronavirüs önlemleri eşliğinde İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar için İstanbul'un çeşitli noktaları ay yıldızlı bayrağımızla donatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in katıldığı törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Beyoğlu Belediyesi'nce hazırlanan "Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor" başlıklı açık hava fotoğraf sergisi, Galata Köprüsü'nde açıldı. Sergiyi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Erdem, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız birlikte gezdi. Vatandaşlara sergiye özel hatıra kartpostalı dağıtıldı. Havalimanlarında da 30 Ağustos coşkusu vardı. Bahçeşehir Tören alanında gerçekleşen törene ise deniz subayları da katıldı. SABAH

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Megakentte anlamlı sergi
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