Minik Sercan için Erdoğan devrede

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki hidrosefali rahatsızlığı bulunan oğlu Sercan Gezenler'in tedavisi için seferberlik başlatıldı. Doktorlar ve hayırseverlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da baba Ferdi Gezenler'i telefonla arayarak minik çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.







Yaklaşık 5 dakika süren telefon görüşmesinde minik çocuğun rahatsızlığını baba Gezenler'den dinleyen Erdoğan, çocuğun tedavisi için önce Manisa ve İzmir'de doktorlar tarafından yeniden kontrollerinin yapılacağını, eğer bir sonuç alınamazsa hemen Ankara'ya getirilerek Ankara Şehir Hastanesi'nde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek aileye moral verdi.

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DURUMUNU ÖĞRENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini bizzat telefonla arayarak çocuğunun durumunu sorması ve devletin tüm imkanlarıyla minik Sercan'ın yanında olduğunu söylemesi üzerine umutlarının arttığını kaydeden baba Ferdi Gezenler, "Doktor arama süreci içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız arayıp ilgilendi. Allah razı olsun, onun çocuklarına, torunlarına dert keder göstermesin. Yavrumun tedavi olmasını bekliyorum" dedi.

Türkiye minik Sercan için seferber oldu