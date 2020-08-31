On Numara canlı çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

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On Numara canlı çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Ağustos ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. tarafından bu akşam gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 31 Ağustos On Numara sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ On Numara bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, canlı çekiliş biter bitmez sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, haftanın On Numara sonuçları kazanan numaraları ve 31 Ağustos Milli Piyango Online ekranı!

Giriş Tarihi: 31.8.2020 20:08 Son Güncelleme: 31.8.2020 20:12 ABONE OL
ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 31 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 31 Ağustos çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 31 Ağustos ekranı sabah.com.tr'de!

31 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA

31 Ağustos çekilişi bu akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte 10 bilen bir kişi olmuş ve 304 bin 943 TL 40 kuruş kazandırmıştı.

İşte, On Numara çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 31 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama

On Numara 31 Ağustos çekilişinde haftanın kazandıran numaraları şu şekilde oldu;

2, 4, 8, 10, 13, 15, 19, 24, 27, 29, 34, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 62, 75, 76, 80

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 31 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 31 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara canlı çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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