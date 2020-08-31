Paylaşımlı ekran kartı nedir? Paylaşımlı ekran kartı ne işe yarar?

Son zamanlar en sık gündeme gelen konulardan biriside elektronik cihazlarımızda bulunan ekran kartlarıdır. Bu ekran kartlarından birisi olan paylaşımlı ekran kartının ne olduğu merak edilmektedir. Paylaşımlı ekran kartları, kendi unsurlarının yanı sıra ana kart üzerinde yer alan diğer unsurlardan faydalanması ile bilinmektedir. Evinizde bulunan bir bilgisayarın ihtiyaç olması halinde bilgisayarın belleğinden veya Bios üzerinden belli bir miktar alarak grafik belleği olarak kullanımı yapılır. Bu durumda cihazınızın performansında düşüklük yaşamaya neden olmaktadır. Paylaşımlı ekran kartlarının olumlu yanı ise; Daha az güç tüketir ve daha az ısınmaktadır. Eğer ki oyun bağımlısı iseniz varsa harici ekran kartlarını, basit kullanım için paylaşımlı dahili ekran kartlarını tercih edebilmeniz sizi daha rahat ettirir. Paylaşımlı ekran kartları hakkında detayları derledik. Paylaşımlı ekran kartı ne demek? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

PAYLAŞIMLI EKRAN KARTI NEDİR?

Bilgisayara görüntü veren sisteme ekran kartı olduğundan bahsetmiştik. Bilgisayarda iki çeşit ekran kartı vardır. Paylaşımlı ve paylaşımsız. Paylaşımsız ekran kartı kendini sadece ekran kartına ayırır ve kart üzerinde sadece kendisine ait bellek barındırır. Paylaşımlı ekran kartı ise belleği RAM'den faydalanır. Bu şekilde ise sistem belleğini azaltmış olur. Yani performans bilgisayarı arıyorsanız paylaşımsız ekran kartınızın olması gerekir.

PAYLAŞIMLI EKRAN KARTI NE İŞE YARAR?

Paylaşımlı ekran kartı RAM'dan bellek alarak görüntü vermeye yarar. Bunun haricinde başka bir işle meşgul olmazlar. RAM belleğini kullandığı için bilgisayarın performansını düşürecektir. Paylaşımlı ekran kartı tam olarak ekran kartı yerine geçmediği için özellikleri çok düşüktür. Oyun oynamaya izin vermez.