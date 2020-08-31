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Pes dedirtti! Narkotik köpeği koku almasın diye bunu yapmışlar

'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda, 15 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri içine koydukları valize, narkotik köpeğinin koku almaması için kahve döktükleri öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 10:48 Son Güncelleme: 31.8.2020 11:00 ABONE OL
Pes dedirtti! Narkotik köpeği koku almasın diye bunu yapmışlar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldığı ihbarın üzerine, 4 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddenin dağıtımını yapacağını belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda D.G., A.V., E.A. ve yaşı küçük şüpheli gözaltına alındı.

KURU KAHVE DÖKMÜŞLER

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada; 15 kilo 300 gram bonzai, bir miktar esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin, yakalanmaları durumunda narkotik köpeğinin koku almaması için valiz içinde bulunan uyuşturucu maddelerin üzerine kuru kahve döktükleri öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.G., A.V. ve E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 yaşından küçük şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Pes dedirtti! Narkotik köpeği koku almasın diye bunu yapmışlar
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