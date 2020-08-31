Bilgisayar ve internet dünyası çağımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bağlantının güçlü olması ve gecikmesiz olması herkesçe istenen bir durum. Özellikle web üzerinde keyif yaparken ve dostlarımızla çekişmeli bir çevrimiçi oyun oynarken bağlantı kalitesi oldukça önemli bir hal alıyor. Bu bağlamda ping kavramı karşımıza çıkıyor. Yüksek ve düşük ping'in ne ifade ettiğini öğrenmek isteyenler Ping nedir, nasıl ölçülür ve düşürülür? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

PİNG ÖLÇER: PİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR VE DÜŞÜRÜLÜR?

Yüksek Ping ve düşük ping' ilişkin Ping ölçer: Ping nedir, nasıl ölçülür ve düşürülür? Sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;

Ping nedir? Sorusuna verilebilecek cevaplardan birisi sahip olduğunuz bağlantının tepki süresidir. Ping, herhangi başka bir bilgisayara sinyal göndermektedir ve bu gönderiyle birlikte milisaniye içerisinde cevap almanın ne kadar sürede olduğunu ölçmektedir. Sinyal gönderilen bilgisayar fazla uzaktaysa ya da ağ meşgul ise yanıt alma süresi uzar. Bu da ping değerinizin oldukça yüksek olduğuna işaret eder.

Milisaniye (ms) türünden ölçüm yapılan bu sinyaller, bilgisayar ile sunucular arasındaki gecikme olarak isimlendirilir.

DÜŞÜK PİNG VE YÜKSEK PİNG TERİMLERİ NE ANLAMA GELİR?

Gerek düşük ping gerekse yüksek pinge ilişkin sayılar belli bir aralık içindedir. İşte o aralıklar ve düşük ping ile yüksek ping yanıt sürelerinin performansa olan etkileri;

<30 ms="" –="" mükemmel="" ping;="" farkedilmesi="" güçtür;="" çevrimiçi="" oyunlarda="" oldukça="" iyi="" performans="">

30 - 50 ms – Ortalama ping; çevrimiçi oyunlarda kabul edilebilir performans sağlar

50 - 100 ms – orta yavaş ping süresi; web'de dolaşırken fark edilmez, çevrimiçi oyunlarda farkedilir.

100 ms - 500 ms – Yavaş ping; web'de dolaşırken az etki gösterir, çevrimiçi oyunlarda farkedilir yavaşlık gösterir.

> 500 ms – Yarım saniye ya da daha uzun pingler, tüm faaliyetlerde tüm isteklere belirgin derecede yavaşlık gösterir. Sinyalin gönderileceği kaynak hedefin dünya üzerinde farklı noktada bulunduğunda görülür.

PİNG NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Yüksek ping değerleri web'de dolaşma ya da çevirmiçi oyunlarda can sıkıcı olabilmektedir. Yüksek ping değerleri almaya başladıysanız ve bu artış giderek sürüyorsa ping düşürmek için şu adımlardan yararlanabilirsiniz.