Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sadaka kutusundaki 2 bin lirayı çalan hırsız kamerada!

Sadaka kutusundaki 2 bin lirayı çalan hırsız kamerada!

'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. İnternet kafeye giren hırsız, işletme sahibinin orada olmamasını ve müşterilerin ekrana dalmasını fırsat bilip kaşla göz arasında ihtiyaç sahipleri için toplanan sadaka kutusundaki 2 bin lirayı çaldı.Hırsızlık anı kameralara yansırken, polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 10:15 Son Güncelleme: 31.8.2020 10:22 ABONE OL
Sadaka kutusundaki 2 bin lirayı çalan hırsız kamerada!

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 18.45 sıralarında Şişli Feriköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cerrahi maskeli bir şahıs semtte bir internet kafeye girdi. İşletmecinin masasının yanında bir süre bekleyen şahıs etrafı gözetlemeye başladı. Müşterilerin bilgisayara dalmasını ve işletmecinin olmamasını fırsat bilen şahıs, vakit kaybetmeden harekete geçti. İhtiyaç sahipleri için toplanan ve içerisinde 2 bin lira olan sadaka kutusuna gözünü diken hırsız, kaşla göz arasında kutuyu çaldı. Yanında getirdiği poşetin içerisine kutuyu koyan şahıs ardından hızla çıkarak kayıplara karıştı.

POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından yerine gelen işletmeci, masada kutuyu göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda sadaka kutusunun çalındığını gören işletmeci, polis ekiplerine şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı! Gece kanlı bitti

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadaka kutusundaki 2 bin lirayı çalan hırsız kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA