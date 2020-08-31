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sonuçları açıklandı mı? Online ile BURADA!

Sisal Şans ve İdaresi (MPİ) ortaklığında çekilişi yapılan sonuçları bugün (31 Ağustos 2020 Pazartesi) yapılacak canlı çekilişle birlikte günlerdir devreden 56 milyon 934 bin 418 Türk Lirası büyük ikramiyeyi dağıtmayı bekliyor. Öte yandan bugün MP TV’de yapılacak olan canlı çekilişte kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek adına 31 Ağustos MPİ ? Sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. ile 31 Ağustos 2020 Pazartesi , ve hızlı bilet sorgulama ekranına erişebilirsiniz. İşte MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve

Giriş Tarihi: 31.8.2020 18:43 Son Güncelleme: 31.8.2020 18:45 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!

MPİ ( İdaresi) ve Sisal Şans tarafından düzenlenerek internet sitesi aracılığıyla MP TV'de yayını yapılan Çılgın sonuçları bugün (31 Ağustos 2020 Pazartesi) açıklanacak. Günlerdir 6 bilen çıkmayınca devreden 56 milyon 934 bin 418 TL'lik için bugün MP TV'de canlı yayını yapılarak kazandıran numaraları belirlenecek Sayısal Loto sonuçları için kupon doldurarak çekilişe dahil olan şans oyunu severler büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda MPİ 31 Ağustos ? Sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Sayısal Loto 19 Ağustos çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve diğer tüm detayları burada bulabilirsiniz.

31 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 31 Ağustos çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları kontrol edebilirsiniz. İşte 31 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
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