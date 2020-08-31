Şehit babasının okuma azmi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, okuma azmi sayesinde üçüncü üniversite diplomasını almayı başardı. FETÖ'nün hain darbe girişiminde 26 yaşındayken şehit olan polis memuru Kılınç'ın emekli polis memuru babası Zeki Kılınç, darbe girişiminin ardından dernek, federasyon ve vakıfların kuruluşuna öncülük ederek Mehmetçik, şehit yakınları, gaziler ve muhtaç çocuklar için mücadele ediyor. Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkan Yardımcısı da olan Zeki Kılınç, polislik mesleğine başladıktan sonra da devam ettiği eğitim hayatında azmiyle örnek olmayı başardı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemi'nden 1996'da Sosyal Bilimler ön lisans diploması alan Kılınç, aynı üniversitenin İktisat bölümünden 2010'da mezun olarak, lisans diplomasını da aldı. Emekli polis memuru Kılınç, 56 yaşında Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu da başarıyla tamamladı ve üçüncü diplomasına da kavuştu.Kılınç'ın yeni hedefi ise dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesini kazanmak. Bunun için çalışmalara başlayan Kılınç, hukuk bitirip, şehit ailelerinin davalarında ücretsiz avukatlık yapmak istiyor. Zeki Kılınç, "Dikey geçiş yapmak suretiyle, hukuk fakültesinden mezun olmayı hedefliyorum. Avukat olduktan sonra şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet sunmayı istiyorum, bir şehit babası olarak kendimi borçlu hissediyorum" dedi. AA