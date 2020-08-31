Şehit ve Gazi aileleri vakfında skandal olay! Dilek Yamaner hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) eski başkan yardımcısı Dilek Yamaner hakkında, 'dolandırıcılık' iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu. Vakfın Şırnak şube başkanı Müşerref Güngör, Yamaner'in, "İhalelere giriyoruz. Seni Şırnak'ın en zengini yapacağım" diyerek banka yoluyla kendisinden aldığı 1 milyon lirasını ödemediğini iddia etti. Suçlanan Yamaner, hakkında şikâyette bulunan Güngör ile iş yaptıklarını kabul ederken, vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar ise iki ismin de vakıftan uzaklaştırıldığı bilgisini verdi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvurunun tarihi 21 Ağustos 2020. Savcılık dilekçesinde imzası bulunan isim ise TÜGŞAV Şırnak'ın geçen yıl görevden alınan şube başkanı Müşerref Güngör. Savcılık soruşturma dosyasına, dilekçenin yanı sıra, çok sayıda banka dekontu ile Güngör ve Yamaner arasında geçen onlarca sayfadan oluşan WhatsApp yazışması da girdi.

PARAYI UÇAKLA GÖTÜREMEZSİN

Dosyaya giren yazışmalara göre Yamaner, Göngör'e, Şırnak, Batman, Muş ve Diyarbakır'da bir dizi kamu ihalelerine girdiklerini çok para kazandıklarını belirtiyor. Yazışmalara göre, Yamaner sık sık, Güngör'den ihale teminat bedeli ve çıkan 'masraflar' için para istedi. Güngör de, kimi zaman kendi cebinden kimi zaman çevresinden aldığı borç paraları Yamaner'e banka yolu ile gönderdi. Güngör, toplamda 922 bin TL para gönderirken, Yamaner "Bu işten 5.5 milyon lira alacaksın. O parayı uçukla götüremezsin. Kendini sağlama al" diyor.

ÖNCE İCRA TAKİBİ SONRA ŞİKÂYET

Ancak, ihalelere girildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bir süre sonra ortaya çıkıyor. Kandırıldığını öğrenen Güngör, ödediği paranın iadesi için bu kez Yamaner ile borç ödeme protokolü imzaladı. Ankara'daki bir hukuk bürosunda düzenlenen 21 Şubat 2020 tarihli protokole göre Yamaner, 922 bin lirayı üç taksit halinde ödeyeceğine dair protokolü imzalıyor. Tarafların imzasını taşıyan protokol hükümleri de yerine gelmeyince konu bu kez yargıya taşındı. Yamaner hakkında önce icra takibi başlatan Güngör, avukatı Hadi Dündar aracılığı ile ceza davası için de suç duyurusunda bulundu.

'SENİ ŞIRNAK'IN EN ZENGİNİ YAPACAĞIM'

Hürriyet'in haberine göre; Soruşturma dosyasını giren yazışmalarda bir dizi ilginç ifade de yer aldı. Güngör'e yönelik "Seni Şırnak'ın en zengini yapacağım. Emin ol" diyen Yamaner, başka bir mesajında ise "Müşerref, bana Şırnak'ta belediye arsası bul. Bu parayı eritmem lazım" sözlerini, desteler halindeki para fotoğrafları ile birlikte gönderiyor. Dilek Yamaner bir diğer mesajında ise, alacakları ihalenin başka bir firmaya verilmesini engellediğini öne sürerek "Ölmek var bu yoldan geri adım atmak yok. Biz yiyeceğiz başkası değil. Başkasına yedirmem" diyor.



YAMANER: MÜŞERREF İLE İŞ YAPTIK

Suçlamaların odağındaki Dilek Yamaner, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Müşerref Güngör ile iş yaptıklarını ve kendisine bu nedenle para gönderildiğini söyledi. Yamaner, söz konusu paraların neden gönderildiğine ilişkin ise savcıya ifade verebileceğini kaydetti. Yamaner, Güngör'ün, kendisine komplo kurduğunu da iddia etti.

OLAY ORTAYA ÇIKINCA İKİSİNİ DE GÖNDERDİK



TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ise, ikili arasındaki ticaretten aylar sonra haberi olduğunu belirterek "Olaylar ortaya çıktıktan, ikisi alacak-verecek davalarına girdikten sonra haberim oldu. Müşerref Güngör, Şırnak il başkanımızdı resmi yazı ile görevden aldık. Olayı Müşerref'e sorduğumda bana, ihalelere girdiklerini para gönderdiğini vs. söyledi. Dilek Yamaner'in ise vakıfta resmi bir görevi yoktu. Olay ortaya çıktıktan sonra bir daha vakfa gelmemesini söyledik ve artık bizimle ilişkisi yok. Böyle bir şeyin olması doğru değil. Dilek Hanım bir suç işlemişse cezasını çeker" diye konuştu.



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