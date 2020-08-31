Sesi duyanlar yataklarından fırladı! Bursa'da büyük panik!

Olay Süleymaniye Mahallesi Funda Sokakta meydana geldi. Sabah 04:30'da henüz belirlenemeyen bir sebeple sokakta bulunan elektrik trafosu patladı. Uykuda olan mahalle halkı büyük bir panik yaşadı.
O anlar ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Haber verilmesi üzerine gelen ekipler olaya müdahale etti.
Bursa'da bomba gibi patlayıp alev alev yanan trafo mahalleliye panik yaşattı | Video
Yaklaşık 1 saat süren elektrik kesintisinin ardından bölgeye tekrar elektrik verildi. Ancak çok sayıda vatandaşın evlerindeki elektrikli cihazların zarar gördüğü öğrenildi.