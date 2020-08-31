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Sesi duyanlar yataklarından fırladı! 'da büyük panik!

'nın İnegöl ilçesinde elektrik trafosu bomba gibi patladı. Patlama seslerine uyanan mahalle halkı büyük panik yaşadı. Trafodaki patlama ise cep telefonuyla görüntülendi. İşte Bursa'da yaşanan panik anları ile ilgili ayrıntılar ve o anlar...

İHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:39 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:45 ABONE OL
Sesi duyanlar yataklarından fırladı! Bursa'da büyük panik!

Olay Süleymaniye Mahallesi Funda Sokakta meydana geldi. Sabah 04:30'da henüz belirlenemeyen bir sebeple sokakta bulunan elektrik trafosu patladı. Uykuda olan mahalle halkı büyük bir panik yaşadı.

Sesi duyanlar yataklarından fırladı! Bursa'da büyük panik!

O anlar ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Haber verilmesi üzerine gelen ekipler olaya müdahale etti.

Bursa'da bomba gibi patlayıp alev alev yanan trafo mahalleliye panik yaşattı | Video

Sesi duyanlar yataklarından fırladı! Bursa'da büyük panik!

Yaklaşık 1 saat süren elektrik kesintisinin ardından bölgeye tekrar elektrik verildi. Ancak çok sayıda vatandaşın evlerindeki elektrikli cihazların zarar gördüğü öğrenildi.

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Sesi duyanlar yataklarından fırladı! Bursa'da büyük panik!
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