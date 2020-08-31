Silinen fotoğrafları geri getirme: iPhone iOS ve Android'de silinen fotoğraflar nasıl geri yüklenir?

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar, günümüzde iletişim aracı olarak kullanılması dışında başka birçok hizmet sunuyor. Özellikle fotoğraf ve video çekilmesi, anıların saklanması açısından hemen herkesin tercihi akıllı telefonlar oluyor. Hem kullanım açısından birçok fotoğrafın bir arada bulunabiliyor olması hem de kalıcılık anlamında akıllı telefonlar fotoğraf saklama konusunda oldukça iyi bir tercih. Ancak hafıza problemlerine bağlı olarak, cihazda yer açmak için veya istenmeyen bir sebeple fotoğraflarınız silinmiş olabilir. Bu gibi durumlarda yedeklemenin önemi oldukça büyüktür. Silinen fotoğrafları en güvenli şekilde geri getirme yöntemlerini haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

Silinen fotoğrafları geri getirme Android işlemci için nasıl yapılır?

Google Fotoğraflar üzerinden geri yükleme yapabilirsiniz. Bunun için, Android cihazınızdaki Google Photos uygulamasına girin ve sol üst köşede bulunan Menü kısmındaki Çöp Kutusu'nu açın. Buradan telefonunuza geri yüklemek istediğiniz fotoğrafları seçin ve en alt kısımda bulunan Geri Yükle sekmesine tıklayın. Böylelikle seçtiğiniz fotoğraflar önceden bulundukları albüme geri dönecektir.

Android cihazlar için fotoğrafları geri getirmede kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise OneDrive uygulamasıdır. Cihazınızdan OneDrive uygulamasına girin ve alt kısımdaki Ben butonuna giriş yapın. Bu kısımdaki Geri Dönüşüm kutusuna girin ve geri yüklenmesin istediğiniz fotoğrafları seçin. Sağ üst kısımda bulunan Geri Yükle sekmesine tıklayın ve fotoğrafları geri getirme işleminizi tamamlayın.

Silinen fotoğrafları geri getirme İOS işlemci için nasıl yapılır?

iPhone cihazınızdaki galeriden silinen fotoğrafları geri getirme için Fotoğraflar, yani galeri uygulamasına giriş yapın. Buradan ekranın en alt kısmında yer alan Albümler dosyasına girin. Ekranı aşağı kaydırın ve Son Silinenler sekmesine tıklayın. Bu dosya içerisinden geri yüklemek istediğiniz fotoğrafları seçin ve sağ alt kısımdaki Geri Yükle sekmesine tıklayın. Böylelikle sildiğiniz fotoğraflar, tekrardan galerinizdeki Albümler dosyanıza gelecektir.

iPhone kullanıcıları için silinen fotoğrafları geri getirmenin bir diğer yolu ise iTunes uygulamasını kullanmaktır. Bunun için, öncelikle iTunes uygulamasını bilgisayarınızdan açın ve telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Bu aşamada güvenlik için şifre ekranı ile karşılaşmanız gibi durumlardan Bu Bilgisayara Güven mesajını gösteren bir ekran üzerinden gerekli olan adımları takip ederek bağlantınızı gerçekleştirin. iTunes üzerinden kendi cihazınızı bulun ve üzerine tıklayarak seçin. Açılan ekrandaki Yedeklemeyi Geri Yükle sekmesine tıklayın ve en son yedekleme tarihini belirten sekmeyi seçin. Cihaz yedekleme işleminin tamamlanmasının ardından cihazının yeniden başlatılması bekleyin ve cihaz yeniden başlayıp bilgisayara bağlandıktan sonra kurulan bağlantıyı kesebilirsiniz.

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