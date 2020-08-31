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Son dakika: 'Bahis' tuzağıyla 1 milyonluk vurgun yaptılar!

Sosyal medya üzerinden kendilerini 'yasal bahis danışmanı' olarak tanıtan şahıslar, zengin olma hayali kuran vatandaşları ağlarına düşürdü. Dolandırıcılar, iletişime geçtikleri kişileri "Kuponunuz tuttu, parayı teslim almak için vergiyi bize ödemelisiniz" diyerek 1 milyon lira dolandırdı. Son dakika haberine göre ve 'da şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 10:43 Son Güncelleme: 31.8.2020 10:54 ABONE OL
Son dakika: 'Bahis' tuzağıyla 1 milyonluk vurgun yaptılar!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde kendilerini 'yasal bahis danışmanı' gibi gösterip, vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL tutarında dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 7 zanlı, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalandı.

"KUPON TUTTU, PARAYI ALMAK İÇİN VERGİYİ YATIRMANIZ GEREK"

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden oluşturulan sahte hesaplar aracılığıyla kendilerini, yasal bahis danışmanı gibi gösteren, sahte bahis kuponları ile yüksek kazanç vadederek, kazanılmış para-kupon görselleri paylaşarak güven ortamı oluşturan, kendilerine inanarak iletişime geçen kişilere oynadıkları yasal bahis kuponlarının tuttuğunu ve para kazandıklarını, kazanılan parayı teslim alınması için ücret/vergi tutarlarının kendilerine ödenmesi yöntemiyle vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. M.Ü. liderliğinde E.K., B.Ö., E.Ü., Z.K., D.B., Ü.Ö. isimli şahıslar, 25 Ağustos günü Antalya ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 zanlı ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Son dakika: 'Bahis' tuzağıyla 1 milyonluk vurgun yaptılar!
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