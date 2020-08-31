Son Dakika Haberi | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

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Haberi | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. 'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

testi pozitif çıkan Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna yönelik paylaşımında bulundu. Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, babasının yoğun bakımda olduğu iddialarını cevaplayarak bu bilginin doğru olmadığını ve babasının sağlığının iyiye gittiğini ifade etmişti. Hatipoğlu'nun ağabeyi da kardeşinin son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 07:50 Son Güncelleme: 31.8.2020 07:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs'e yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama!

Son dakika haberleri... geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlığıyla ilgili duyurusu yaptı. 'Dostlarım.İnşallah sıkıntıyı aşacağım. dualarınızla' diye söze başlayan Nihat Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı:

Son dakika haberi: Koronavirüs'e yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama!

'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz.Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan.Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye.Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin'

Son dakika haberi: Koronavirüs'e yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama!

Ağabeyi , 'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı:

Hatipoğlu, 'Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun' dedi.

Son dakika haberi: Koronavirüs'e yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama!

OĞLU OSMAN HATİPOĞLU DA O SORUYA YANIT VERMİŞTİ

Osman Hatipoğlu ayrıca " Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.

Son dakika haberi: Koronavirüs'e yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama!

"Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."

Son dakika haberi: Koronavirüs'e yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama!

Prof Dr. dünkü köşe yazısında sağlık durumuna yönelik detaylı açıklamalarda bulunmuştu.

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yazısını okumak için tıklayın!

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Son Dakika Haberi | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
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