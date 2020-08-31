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Son dakika: 'da düğün, nişan ve sünnet merasimlerine koronavirüs kısıtlaması

Son dakika haberi: 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bugünden itibaren geçerli olmak üzere düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi merasimlere ilişkin bir dizi tedbirler alındı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yapılan açıklamaya göre nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü sadece açık alanlarda yapılabilecek. Düğün ve nikah merasimleri ise mekanın üçte birini aşmayacak şekilde kapalı mekanlarda yapılabilecek.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 14:39 Son Güncelleme: 31.8.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da düğün, nişan ve sünnet merasimlerine koronavirüs kısıtlaması

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünü gibi merasimlere İstanbul Valiliği tarafından kısıtlama getirildi. Kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sevgili İstanbullular,

İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. merasimlerle ilgili ilave tedbirlerin alındığı karara göre;

- Kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak sadece açık alanlarda yapabilecektir.

- Düğün ve nikâh merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecektir. Mekânın normal kapasitesinin üçte birini (1/3) aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecektir.

Düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. tüm merasimlerde;

- Oyun ve dans olmayacak,

- Kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak,

- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacaktır.

Alınan tedbirler, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için. Mutluluğunuz, sevdiklerinizin sağlığını tehdit eder hale gelmesin. COVİD-19 salgınıyla mücadelede başarı için empati, sabır ve anlayış çok önemli.

Gerekli hassasiyeti göstererek mutluluğunu sevdikleri ile birlikte yaşayacak tüm hemşerilerimi tebrik ediyorum.

Mutluluğunuzun daim olabilmesi için korona virüs tedbirlerine riayet etmeniz çok önemli. Sevinç ve mutluluğunuzu paylaşmak üzere davet ettiğiniz kişilerin ve toplumun sağlığı için lütfen sorumlu davranalım.

Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz. Tedbirlerle virüse yayılım şansı tanımayalım. Sosyal hayatımızı kontrollü yaşayalım. Sonunda yenilen virüs olacak.

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Son dakika: İstanbul'da düğün, nişan ve sünnet merasimlerine koronavirüs kısıtlaması
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