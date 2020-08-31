SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde korkunç açıklama! Şiar Kılıç'ın annesi: "Ben de onun çocuklarını öldüreceğim!"

Şiar Kılıç'ı öldürmekten tutuklanan anne Gülüzar Amanet, sevgilisi Hami Kıcı, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı'nın görüntülendikleri sırada, Şiar Kılıç'ın annesinin sarf ettiği sözler gündeme oturdu. Amanet, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim, beklesin, çıkayım bir buradan. " dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

ŞİAR KILIÇ'IN ANNESİ GÜLÜZAR AMANET'TEN SKANDAL SÖZLER!

Hami Kıcı'nın çocuklarını öldürmekle tehdit eden Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet: ""Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim, beklesin, çıkayım bir buradan. " dedi.

Son dakika haberinin detayları şöyle;