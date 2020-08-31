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| 'daki cinayetinde korkunç açıklama! Şiar Kılıç'ın annesi: "Ben de onun çocuklarını öldüreceğim!"

Bir süredir 'da işlenen cinayetine ilişkin haberleri gelmeye devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yakılarak öldürülmesine neden olan anne ile sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevine gönderildikleri sırada, anne Gülüzar Amanet'in sarf ettiği sözler kan dondurdu. "Ben de onun çocuklarını öldüreceğim" diyen Gülüzar Amanet gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 31.8.2020 14:26 Son Güncelleme: 31.8.2020 14:34 ABONE OL
SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde korkunç açıklama! Şiar Kılıç'ın annesi: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim!

'ı öldürmekten tutuklanan anne , sevgilisi , Emine Kıcı ve Yasin Kıcı'nın görüntülendikleri sırada, Şiar Kılıç'ın annesinin sarf ettiği sözler gündeme oturdu. Amanet, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim, beklesin, çıkayım bir buradan. " dedi. İşte haberinin detayları!

ŞİAR KILIÇ'IN ANNESİ GÜLÜZAR AMANET'TEN SKANDAL SÖZLER!

Hami Kıcı'nın çocuklarını öldürmekle tehdit eden Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet: ""Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim, beklesin, çıkayım bir buradan. " dedi.

Son dakika haberinin detayları şöyle;

SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde korkunç açıklama! Şiar Kılıç'ın annesi: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim!

MyNet'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde, Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki dosyası ile Tatlı Sert'te gündeme taşınmıştı.

Annesini sevgilisinin dayağından korumak için arada kalıp hayatını kaybeden Şiar…

Küçük çocuğun annesi Gülüzar canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuş, "Sevgilim Hami, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami diğer üç çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. Yayındaki itirafları ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülüzar ve sevgilisi Hami Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde korkunç açıklama! Şiar Kılıç'ın annesi: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim!

ŞİAR'I ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDILAR

Bugün ise canlı yayında izleyicileriyle olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami Kılıç'ın annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin'in de gözaltına alındığını söyledi. Yapılan sorgular sonucunda, emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar, sevgilisi Hami Kılıç, Emine Kılıç ve Yasin Kılıç, polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Dört zanlı için kasten adam öldürme suçu bildirmeme ve delilleri yok etme üzerinden suç dosyaları açıldı. Ayrıca Başsavcı Hami Kırcı için ise küçük yaşta çocuğa cinsel istismara teşebbüs suçu eklenerek adliyeye sevk edildiler. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde korkunç açıklama! Şiar Kılıç'ın annesi: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim!

'BEN DE ONUN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEĞİM'

Cezaevine gönderilen , , Emine Kıcı ve Yasin Kıcı, görüntülendikleri sırada, Gülüzar Amanet'in sarf ettiği sözler tüyler ürpertti. Amanet, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim, beklesin, çıkayım bir buradan. " dedi.

Amanet'in sözleri kan dondururken, ; 'ın yangından 2 gün önce annesi Gülüzar Amanet'in Hami Kıcı tarafından darp edildiğini görmesi üzerine araya girdiğini ve annesini korumak için gördüğü şiddet üzerine hayatını kaybettiğini açıkladı. Hami Kıcı ve kardeşi Yasin Kıcı'nın aldığı benzin ile 2 gün sonra yakılarak cesedi ortadan kaldırmaya çalışan aile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde korkunç açıklama! Şiar Kılıç'ın annesi: "Ben de onun çocuklarını öldüreceğim!"
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