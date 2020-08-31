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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Küçük çocuğa içki içirip videosunu paylaştı...

Akıl alır gibi değil! Harun Ş. isimli kişi, küçük yaşta bir çocuğa içki içirip bu anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Skandal olay büyük tepki topladı. Görüntülerde küçük çocuğun "bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine adamın kahkaha attığı görülüyor. Çocuğa içki içirip videosunu paylaşan şahıs, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

DHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 13:01 Son Güncelleme: 31.8.2020 13:53 ABONE OL
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Küçük çocuğa içki içirip videosunu paylaştı...

Küçük yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepki çekti.
Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı.

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ÇOCUK "BUNU İÇMEK İSTEMİYORUM" DEMESİNE RAĞMEN İÇİRDİ

Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı. Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Küçük çocuğa içki içirip videosunu paylaştı...
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