Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Küçük çocuğa içki içirip videosunu paylaştı...

Küçük yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepki çekti.
Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı.
Son dakika haberi | Sosyal medyada skandal görüntüler! Küçük çocuğa zorla alkol içirip... | Video
ÇOCUK "BUNU İÇMEK İSTEMİYORUM" DEMESİNE RAĞMEN İÇİRDİ
Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı. Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.