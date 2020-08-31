Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Küçük çocuğa içki içirip videosunu paylaştı...

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Küçük çocuğa içki içirip videosunu paylaştı... Akıl alır gibi değil! Harun Ş. isimli kişi, küçük yaşta bir çocuğa içki içirip bu anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Skandal olay büyük tepki topladı. Görüntülerde küçük çocuğun "bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine adamın kahkaha attığı görülüyor. Çocuğa içki içirip videosunu paylaşan şahıs, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

DHA Giriş Tarihi: 31.8.2020 13:01 Son Güncelleme: 31.8.2020 13:53 ABONE OL