Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru: 30 Ağustos 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı

Süper Loto'nun yeni dönemdeki on üçüncü çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz çekilişte tüm rakamları doğru tahmin ederek 32 Milyon TL'lik ödülün sahibi olan bir kişi olmuştu. Bugün ise 14 Milyon TL sahibini arayacak. Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına yine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. 30 Ağustos 2020 Milli Piyango (MPİ) Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ve kazandıran numaralar için ayrıntıları inceleyiniz. Peki, Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

30 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun büyük ikramiyesini yeni dönemde ilk kez bir talihliye çıktı. 32 Milyon TL'lik ödülün sahibini bulmasının ardından bugün ise 14 Milyon Tl sahibini arayacak.