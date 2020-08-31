Telefona format atma, sıfırlama: Telefona nasıl tamamen sıfırlanır?

Format atma kısaca işletim sisteminizin sıfırdan kurulması anlamına gelmektedir.

Elektronik cihazlarınızda yaptığınız bazı işlemler, kurduğunuz uygulamalar zamanla bilgisayarı yavaşlatır ve düzgün bir şekilde çalışmasını önlemektedir. Bu durumda kullanıcıları rahatsız eder. Bu sebeple de format atma işlemi yapılır. Format atma işlemi ile cihazlarınız daha iyi bir şekilde çalışma gösterir. Telefona nasıl format atılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Hard reset nedir? İşte detaylar.

TELEFONA NASIL FORMAT ATILIR?

Telefona format atma işlemi şu şekilde olmaktadır:

Öncelikle format atmak için telefonunuzu kapatmalısınız. Daha sonra telefonu kapattıktan sonra güç, home ve ses açma tuşlarına aynı anda basınız. Ardından recovery ekranı açılana kadar elinizi çekmemeniz gerekmektedir. Bu şekilde format işlemini kolay bir şekilde yapmış olursunuz.

TELEFON NASIL SIFIRLANIR?

Telefon sıfırlama şu şekildedir;:

•İlk önce menüye giriniz. Uygulamalar seçeneğine tıklayın.

•Ayarlar

•Genel Yönetim

•Sıfırla

•Fabrika Verileri Sıfırla

•Tümünü sil

•Daha sonra, Android cihazın kurtarma ekranı karşınıza çıkacaktır. Buradan ses kısma tuşuna basıp, yukarı aşağı devam edilerek, "Wipe data- factory reset" seçilir.

•Açma- Kapama düğmesine basılı tutunuz.

•Bunlar yapıldıktan sonra gelen uyarı ekranında da aynı şekilde ses kısma tuşu ile hareket ederek, evet seçeneğini seçiniz.

•Açma- Kapama düğmesine basılır.

•Son olarak da telefonu açmak için yeniden Açma- Kapama düğmesine basılır. Bu şekilde telefonunuz sıfırlanmış olur.

HARD RESET

Hard format işlemi şu şekildedir:

Hard reset işlemi için; ilk önce telefonunuzu kapatınız. Ardından cihaz kapandıktan sonra ortadaki tuşa basıp sonrasında açma ve kapama tuşuna dokunarak telefonunuzu açınız. Burada karşınızda beliren ekranda wipe data/ seçeneğinden factory reseti seçiniz. Daha sonra reboot now ile format atarak telefonunuzu yeniden başlatınız. Bu şekilde reset işleminiz tamamlanmış olur.