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Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda çıkan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

, mevkinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Çıkan yangına Ümraniye itfaiye ekipleri başta olmak üzere çevre ilçelerde ki tüm ekipler müdahale etti.

İHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 01:12 Son Güncelleme: 1.9.2020 01:19 ABONE OL
TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Ümraniye TEM Otoyolu Elmalı mevkinde meydana gelen orman yangınının kısa sürede fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Demir çitlerin kırılması sonucu alevlerin yükseldiği noktaya ulaşan itfaiye ekipleri dört koldan yangına müdahale etti.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri TEM Otoyolunda trafiğin aksamaması için de büyük mücadele verdi. Emniyet şeridinin tamamını kaplayan itfaiye ekipleri kısa bir sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
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