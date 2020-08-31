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Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği ’ta vatandaşlar serinlemek için gölge aradı

’ta mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar Sivaslıları bunalttı. Rekor sıcakların yaşandığı kentte termometreler 42 dereceyi gösterdi.

İHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 18:02 ABONE OL
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçüldü. Termometreler ise 42 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günümüze kadar 31 Ağustos tarihlerinde ölçülmüş en uç sıcaklık 33.5 derece olurken ortalama en yüksek sıcaklık ise 27.6 derece olarak belirlenmişti. Sivas'ta tarihi bir sıcaklıkta yaşanmış oldu.
Sıcaktan bulanan Sivaslılar serinlemek için gölge aradı. Ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışan Sivaslılar, yaşanan sıcakların Sivas şartlarında normal olmadığını belittiler. Aşırı sıcaklara rağmen Fırın gibi sürekli sıcak ortamlarda çalışanlar ise ekmek parası için sıcağa katlanmak zorunda olduklarını söyledi.
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Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Sivas’ta vatandaşlar serinlemek için gölge aradı
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