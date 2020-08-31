Toroslar’ın kardeleninin Emine Erdoğan mutluluğu

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediye edeceğini bildirdiği, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konargöçer yaşayan Yörük ailesiyle yayla yayla gezen Emine Betül Küçükakça (12), bu haberle mutlu oldu. Emine Erdoğan, Twitter'dan Anadolu Ajansı'nın "Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine" başlıklı haberini paylaşmıştı. Erdoğan, "Sevgili kızım Emine. Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız." ifadelerini kullanmıştı. Emine Erdoğan'a teşekkür eden Emine Betül Küçükakça, şöyle konuştu: "Toroslar'ın zirvesinde kimsenin bizim sesimizi duymayacağını sanırken, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, bana bilgisayar hediye edeceğini bildirdi. Bu değerli hediye bana ulaştığında hakkını vereceğim." AA