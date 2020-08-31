Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uşak'ta bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

'ta bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

'ın Sivaslı ilçesinde 32 yaşındaki kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 31.8.2020 22:13 ABONE OL
Uşak'ta bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Edinilen bilgilere göre, olay Sivaslı ilçesine bağlı Hacım köyde meydana geldi. İddialara göre, İsmail Ç. (35) ile eşi S.Ç. (32) ve kayınvalidesi F.S. (60) arasında tartışma çıktı. Büyüyen sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.Ç., kocasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ç. ve annesi F.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İsmail Ç.'nin cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak'ta bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA