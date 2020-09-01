Adana'da arkadaşının kazar vurduğu çocuk öldü

Adana'da tabancayla oynamanın bedeli ağır oldu. Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalışan H.S. (15), iş yerinde bulduğu tabancayla oynamaya başladı.

TABANCA BİR ANDA ALEV ALDI

Tabancanın ateş alması sonucu H.S'nin yanında bulunan ve aynı iş yerinde çalışan U.A, başından vuruldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan U.A'yı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk, yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.