Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da arkadaşının kazar vurduğu çocuk öldü

'da arkadaşının kazar vurduğu çocuk öldü

'nın Ulubatlı ilçesinde oto yıkamacıda çalışan 15 yaşındaki H.S., iş yerindeki tabancayla oynarken arkadaşını vurdu. Yine aynı iş yerinde çalışan U.A., başından vuruldu. U.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 17:44 ABONE OL
Adana'da arkadaşının kazar vurduğu çocuk öldü

Adana'da tabancayla oynamanın bedeli ağır oldu. Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalışan H.S. (15), iş yerinde bulduğu tabancayla oynamaya başladı.

TABANCA BİR ANDA ALEV ALDI

Tabancanın ateş alması sonucu H.S'nin yanında bulunan ve aynı iş yerinde çalışan U.A, başından vuruldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan U.A'yı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk, yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da arkadaşının kazar vurduğu çocuk öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA