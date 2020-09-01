Adana'da inanılmaz görüntüler! Gece yarısı her yeri sis sardı

Saat 02.30 sıralarında başlayan ve kent merkezinin özellikle güney kesimini etkisi altına alan sis, görüş mesafesini yer yer 100 metre ile 50 metre arasına kadar düşürdü.







Karataş Caddesi ile Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda trafiği olumsuz etkileyen sis, sürücülerin dörtlü flaşörleri ile sis farlarını açarak seyirlerine devam etmelerine neden oldu. Adana Havalimanı da sisten etkilendi. İç ve dış hatlarındaki bazı uçuşlar, pilotların sis nedeniyle pisti görememesi nedeniyle gerçekleşemedi. İstanbul'a gidecek bir yolcu, uçaklarının sis nedeniyle Adana'ya inemediğini, uçağın yakıt ikmali için Kayseri'ye gittiğini, bu nedenle de uçuşlarının geciktiğini söyledi. Yolcular, geciken uçuşların ne zaman yapılacağına dair kendilerine henüz bilgi verilmediğini dile getirdi.



Kentin güneyini saran sis yer yer etkili olmaya devam ediyor.