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Akçaabat Belediye Başkanı Koronavirüs’e yakalandı

'da Akçaabat Belediye Başkanı 'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Ekim yaptığı açıklamada, “Dün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid_19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı” dedi. Ekim’in şu an sağlık durumunun iyi olduğu, karantinada kalacağı öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 1.9.2020 16:00 Son Güncelleme: 1.9.2020 16:02 ABONE OL
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Koronavirüs’e yakalandı

Trabzon'da Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Ekim, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden üzücü durumla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamasında durumunun şu an iyi olduğunu kaydeden Ekim, "Dün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid_19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre karantinada olacağım. Tedbiri ihmal,duanızı eksik etmeyin. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla.." dedi.

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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Koronavirüs’e yakalandı
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