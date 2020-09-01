Ayrılmak isteyen Sevim sevgilisi tarafından katledildi

İstanbul'da ayrılmak isteyen sevgilisi Sevim Sökmensüer'i bıçaklayarak öldüren Orhan A. intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre Bahçelievler'de kız kardeşi ile birlikte yaşayan 37 yaşındaki Sevim Sökmensüer geçtiğimiz cumartesi günü bir süredir sorunlar yaşadığı sevgilisi Orhan A.'ya ayrılmak istediğini söyledi. Öfkelenen Orhan A. eline geçirdiği bıçakla Sökmensüer'e saldırdı. Vücuduna çok sayıda bıçak yarası alan Sökmensüer hayatını kaybetti. Bunun üzerine Orhan A. da kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı olarak evden çıkan Orhan A. yere yığıldı. Orhan A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Sökmensüer'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.