Başakşehir formasına Türk imzası

SPOR giyim alanında Bilcee ve Macron markalarıyla faaliyet gösteren Bil Grup, süper Lig şampiyonu Başakşehir ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre Başakşehir, iki sezon boyunca Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarına Bilcee markalı ürünleriyle çıkacak. Anlaşmayla ilk kez bir Türk tekstil firması şampiyonalar ligindeki bir takıma formalarını giydirecek. Bil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce, "Hedefimiz bu tür işbirlikleriyle global arenaya açılmak" dedi. Grubun futbol, voleybol ve basketbol branşlarındaki takımlarla işbirliği bulunduğunu belirten Bilce, şunları anlattı: "Anadolu Efes SK, Fenerbahçe Opet Kadın ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımlarına Bilcee markasıyla sponsoruz. Macron markasıyla da Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ürünlerini veriyoruz. Yaklaşık 14 bin hakeme forma giydireceğiz. Ayrıca bu markayla İtalya Birinci Basketbol liginde oynayan Basket Torino kulübünün resmi giyim sponsoru olduk."