1-4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ile fırsatları kaçırmayın! Bu haftanın BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın BİM 1-4 Eylül aktüel kataloğunda; Sanitta Karabiber 50x1 gr 3,95 TL. Sanitta Pul Biber 50x1 gr 3,95 TL. Seğmen Reçel 10x20 gr 3,95 TL. Serel Helva 6x30 gr 4,95 TL. Doğa Tek Sargılı Küp Şeker 500 gr 5,95 TL'den başlayan ürünler yer alıyor. Peki; bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 1-4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.
Kırlangıç Pet Kavanoz Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,95 TL.Polonez Hindi Jambon 60 gr 2,45 TL.
Polonez Dana Jambon 60 gr 3,95 TL. Polonez Karabiberli Dana Füme Eti 60 gr 3,95 TL.
Polonez Dana Füme Eti 50 gr 3,95 TL. La Vache Qui Rit Dilimli Burger Peyniri 320 gr 15,90 TL.
Bahçıvan Top Mozzarella Peynir 125 gr 5,95 TL. Pınar Fısrıklı Dilimli Hindi Salam 50 gr 2,45 TL.
Heinz Ketçap 50x9 gr 5,95 TL. Sanitta Tuz 50x1 gr 3,95 TL. Sanitta Karabiber 50x1 gr 3,95 TL.
Serel Helva 6x30 gr 4,95 TL.
Doğa Tek Sargılı Küp Şeker 500 gr 5,95 TL.
Sade Dilimli Macar Salam 60 gr 2,75 TL'den, Bahçıvan Top Mozzerella Peynir 125 gr 5,95 TL'den ve Pınar Fıstıklı Dilimli Hindi Salam 50 gr 2,45 TL'den satacak
Polonez Piliç Füme Eti 60 gr 2,45 TL gibi uygun fiyatla gelecekken Polonez Dana Füme Eti 50 gr 3,95 TL'den satılacak.