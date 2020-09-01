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Bitkiler tahmin edilenden daha zeki

Giriş Tarihi: 1.9.2020 ABONE OL
Bitkiler tahmin edilenden daha zeki
İtalya'da yapılan bir araştırma bitkilerin dili olduğu düşüncesini kanıtladı. Prof. Dr. Umberto Castiello tarafından yürütülen araştırma, bitkilerin beyinleri olmasa da insanlara ve hayvanlara benzer şekilde öğrenebildiklerini gösterdi. Castiello, bitkilerin iletişim kurabildiği, hatırlayabildiği hatta akrabalarını tanıyabildiğine dair veriler elde ettiklerini vurguladı. Birçok çalışmanın bitkilerin bilişsel yeteneğe sahip olduğunu gösterdiğini de kaydeden Castiello'ye göre, sinekkapan bitkisi avının attığı adımları bile sayabiliyor. DIŞ HABERLER
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Bitkiler tahmin edilenden daha zeki
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