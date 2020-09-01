Düğün dönüşü facia

KASTAMONU'DAHüseyin Battaloğlu (50) idaresindeki hafif ticari araç yol kenarındaki çam ağacına çarparak ormanlık alana devrildi. Sürücünün eniştesi Ali Duygun (58) ve eşi Ayşe Duygun (53) ölürken, Melih, Yusuf Mecit ve Saliha Battaloğlu yaralandı. Sürücü Hüseyin Battaloğlu'nun İnebolu ilçesine bağlı Alaca köyünün muhtarı olduğu ve kızının Zonguldak'taki düğününe katıldıktan sonra Kastamonu'ya döndüğü öğrenildi. Ordu'nun Perşembe ilçesinde isi iki araç çarpıştı. Kazada biri kişi ölürken, iki kişi de yaralandı.