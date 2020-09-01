Genç kadını eski komşusu öldürdü

KÜTAHYA'DA bir kadın, eski komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Bir kafede çalışan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Şirin, iş dönüşü geldiği Fuat Paşa Mahallesi Hacı Bekir Sokak'taki evinin önünde eski komşusu Bülent K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadın başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilirken, kaçan şüpheli aranıyor. Şirin'in, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.