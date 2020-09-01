İzmir'de genç kız dehşet saçtı

Olay, gece 04.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2232 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Adem H.(24) ve Engin K.(28) kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerin evine misafirliğe gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Gülizar Y. ve evdekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gülizar Y. elindeki bıçakla Adem H.'yi ve Engin K'yi vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Yaşanan arbede de Gülizar Y. kendini de yaraladı. Olayı duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralanan Engin K. ve hafif yaralı Adem H. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan Gülizar Y. polis eşliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Öte yandan ağır yaralanan Engin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İki grubun daha önceden de husumetli olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.