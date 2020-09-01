Sokağa çıkma yasağı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi. Özellikle corona virüsü vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı. İşte, Ankara'nın gündeminde olan olası tedbirler...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...