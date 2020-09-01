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Haberler Yaşam Haberleri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

Hafta sonu ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

Bölgelere göre vaka sayısındaki kısmi kayda değer artış nedeniyle ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından ediliyor. A Haber ekranlarında, nedeniyle sokağa çıkma yasağının gündemde olduğu açıklandı. Hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararların alınması bekleniyor. İllerdeki vaka durumuna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilebilecek. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere kaldırılmıştı. Yeni daha esnek olacak.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi. Özellikle vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı. İşte, Ankara'nın gündeminde olan olası tedbirler...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...
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