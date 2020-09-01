İstanbul'da tarihi camilere klima darbesi... Tarihçi yazar Dilbaz: 'dur' denilmeli

Herhangi bir zorunluluk kaynaklı bir şey olsa, o da bu tipten tarihi eserlerde korunacak varsa, içerisine özel iklimlendirme sistemleri kuruluyor. Avrupa'da bu böyle yapılıyor. Avrupa'da bu bağlamda hiçbir 400 yıllık, bin yıllık bir kilisede kesinlikle böyle bir klima görme şansınız yok. Ama bizde bir moda haline geldi. Ve neredeyse cami cemaati arasında para toplayarak kendi kafasına göre herhangi bir kurumdan izin almadan bu tarihi yapılara klima takıyor. Buna bir 'dur' denilmesi gerekiyor" diye konuştu.