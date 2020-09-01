İzmir’de korkunç olay! 5 yaşındaki Neriman Bulut'u bu hale getirdiler!

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.00 sıralarında Çayırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen çok sayıda araçtan oluşan konvoy yapıldı. Konvoyda bulunan bazı araçlardan da havaya ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan Neriman Bulut'un (5) yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti. Yaralanan minik kız ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Neriman Bulut, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.