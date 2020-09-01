Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de korkunç olay! 5 yaşındaki Neriman Bulut'u bu hale getirdiler!

’de korkunç olay! 5 yaşındaki 'u bu hale getirdiler!

’in Ödemiş ilçesinde korona virüs önlemleri çerçevesinde ilan edilen yasağı dinlemeyerek konvoy yapan ve havaya ateş açan şahıslar, 5 yaşındaki çocuğu yaraladı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 14:38 Son Güncelleme: 1.9.2020 14:41 ABONE OL
İzmir’de korkunç olay! 5 yaşındaki Neriman Bulut'u bu hale getirdiler!

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.00 sıralarında Çayırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen çok sayıda araçtan oluşan konvoy yapıldı. Konvoyda bulunan bazı araçlardan da havaya ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 'un (5) yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti. Yaralanan minik kız ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Neriman Bulut, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

İzmir’de korkunç olay! 5 yaşındaki Neriman Bulut'u bu hale getirdiler!

Olayla ilgili jandarma ekipleri, konvoyda bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konuldu.

Düğün magandaları yine dehşet saçtı! 5 yaşındaki Neriman'ın yüzüne tüfek saçmaları isabet etti | Video

İzmir’de korkunç olay! 5 yaşındaki Neriman Bulut'u bu hale getirdiler!

DÜĞÜN SAHİBİNE CEZA

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı değerlendirilen düğün sahibi Mehmet G. hakkında da işlem yapan ekiplerin yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmaktan şahsa toplam 28 bin 620 TL idari para cezası kestiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de korkunç olay! 5 yaşındaki Neriman Bulut'u bu hale getirdiler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA