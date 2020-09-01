Koronavirüs tedbirleri ile ders başı yaptılar

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ile beraber yeni eğitim-öğretim yılı tedbirlerle başlıyor. Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu'nda da üst düzey önlemler alınırken bu süreçte eğitimin nasıl olacağı tek tek anlatıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA VE KURALLAR



"Okulumuzda Bakanlığımızın planlaması doğrultusunda 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarımızı başlattık.

Öğrencilerimiz okula girişlerinde optik ateş ölçer ile uzaktan seri bir şekilde ateşlerini ölçerek ve ayak paspası ve fotoselli el dezenfektanı ile dezenfekte ederek okula girişleri sağlanmaktadır.

Normalde 20 ile 25 arasında olması gereken kurs grubu sayılarımız 13 -14 öğrenci ile sınırlandırılması yapılarak sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilmekte her kurs sınıfının yeri sabitlenmiş olup aynı anda en fazla her katta iki sınıf okulda en fazla 24 sınıftan sadece 3 sınıf sayısı öğrenci olacak şekilde planlama yapılmış dolayısı ile öğrenciler arası etkileşim en aza indirilmiştir.

Kurs öğretmenleri teneffüslerde öğrenci gruplarını yalnız bırakmamakta ve denetim her an devam etmektedir. Kurs saatlerinde okula öğrenci ve öğretmen dışında veli ve ziyaretçi gibi okula girişler kaldırılmış olup velilerimizin okul görüşmeleri kurs saati dışında randevu ile gerçekleştirilmektedir.

Okulumuz HES programından karekod uygulamasına geçmiş, okula giren herkesin kaydı ve risk durumu alınmaya başlamıştır. Her gün 8 öğretmenimiz nöbete çağrılmış ve özellikle uzaktan canlı yayınlarda İnternete ulaşamayan öğrencilerimizin okuldan canlı yayınlara ulaşması planlanmıştır."