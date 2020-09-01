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Maske takmayan kasiyerden müşteriye akılalmaz tepki: Bas git!

İstanbul 'de maskesini ağzına takması gerekirken çenesinde tutan kasiyer, hem müşterilerin hem de kendisinin sağlığını tehlikeye attı. Vurdumduyaz kasiyeri bir müşteri uyardı ama kasiyerin müşteriye verdiği tepki inanılır gibi değildi. Müşteriyle tartışmaya giren kasiyer, "bas git" diyerek müşteriyi azarladı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 14:36 Son Güncelleme: 1.9.2020 14:42 ABONE OL
Maske takmayan kasiyerden müşteriye akılalmaz tepki: Bas git!

Arnavutköy'de yaşanan olayda koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına getirilen maske zorunluluğuna uymayan çalışan, bir müşteri ile tartıştı. Aldığı ürünleri kasaya getiren bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri görünce uyarmak istedi.

"BAS GİT" DİYEREK MÜŞTERİLERE ÇIKIŞTI

Kendisini uyaran vatandaşlara kulak asmayan kasiyer daha sonra kendisini görüntüleyen bir müşteriye "Bas git" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de maske takmayan kasiyerin müşteriyle tartışması kamerada | Video

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Maske takmayan kasiyerden müşteriye akılalmaz tepki: Bas git!
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