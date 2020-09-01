Merve’den acı haber

ERZURUM'UNHorasan ilçesinde önceki akşam kaybolan 2.5 yaşındaki Merve Bayrak, bir çoban tarafından dere kenarında cansız halde bulundu. Bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan baba Ebrar Bayrak, 2.5 yaşındaki kızı Merve'yi alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Azap mahallesine gitti. Evin önünde oyun oynarken küçük kız çocuğu, bir anda kayboldu. Baba Bayrak, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Dün sabaha karşı küçük kızdan acı haber geldi. Köye 8 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bir çoban tarafından Merve'nin cesedi bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.