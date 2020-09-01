Minik Sercan ameliyat edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve hidrosefali hastaldığı ile mücadele ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi altına alınan 2 yaşındaki Sercan Gezenler İzmir'de ameliyat edildi. Başkan Erdoğan'ın aradığını ve kendisine moral verdiğini belirten baba Ferdi Gezenler "Cumhurbaşkanımız bana İzmir'deki ve Manisa'daki doktorların çocuğumla ilgileneceğini, onlar başaramazsa bebeğimi Ankara'ya kadar getirebileceklerini söylediler. Ardından hemen Sağlık Bakanlığımız devreye girdi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar oğlumu ameliyat yaparak beyninin içine şant taktılar. Doktorlar bebeğimin ameliyatını iyi geçtiğini söyledi" dedi. Gezenler, ameliyatın ardından bebeğinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü, bir baba olarak ilk defa mutlu bir akşam yaşayabileceğini söyledi. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Gezenler, "Onun sayesinde bebeğimin acıları dindi. Allah ondan ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımızı Manisa'ya geldiğinde evimde ağırlamak isterim. Bebeğimi kucağına alsın ve sevsin. Benim evladım onun da torunu. Türkiye'deki bütün çocuklar hepsi 'Tayyip dede' diyorlar. Biz de onu bir babamız ve atamız olarak biliriz." ifadesini kullandı.