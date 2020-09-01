Muğlalılardan kötü koku tepkisi: "Balkonda oturamıyoruz"

'SON 2 AYDIR KOKU GELİYOR'

Bölgede yaşayan Mehmet Kahraman (60), "Yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyorum. Evim hemen suyun yanında. Kokudan dolayı yaz aylarında balkonda oturamıyoruz" dedi. Bölgede yaşayan Mahmut Türkoğlu ise "Burada 2003'ten beri yaşıyorum. Burada önceleri koku yoktu ancak son 2 aydır koku gelmeye başladı. Muhtarlığa başvurduk, muhtarlığımızda menfez çalışması için büyükşehire yazı yazmış, inanıyorum ki çalışma biterse koku da biter" dedi.