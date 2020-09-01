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O ilimizde ilginç olay! 10 lirasını 70 bin TL'ye satışa çıkardı

Bingöl'de Şahin Şentürk (45), basım hatası nedeniyle sağ üst köşesinde '10' yerine '1' yazan banknotu, 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Şentürk, "Cebimdeki bulunan paraların karışık olması nedeniyle düzeltirken bu para dikkatimi çekti üzerinde 0 olmadığını fark ettim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu hatalı basıldığını öğrendim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 11:39 ABONE OL
O ilimizde ilginç olay! 10 lirasını 70 bin TL'ye satışa çıkardı

Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk, bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor. Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti.

O ilimizde ilginç olay! 10 lirasını 70 bin TL'ye satışa çıkardı

Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu öğrenince ve 70 bin TL'ye satılığa çıkardı.

O ilimizde ilginç olay! 10 lirasını 70 bin TL'ye satışa çıkardı

38 yıldır Bingöl'de yaşadığını anlatan Şentürk, "Bu parayı yaklaşık 1,5 yıldır elimde tutuyorum. Paranın sahte olduğundan şüphelendim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu ve Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını öğrendim. Bu parayı saklamaya karar verdim. İlgilenenlere 70 bin TL'ye satmayı düşünüyorum" dedi.

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O ilimizde ilginç olay! 10 lirasını 70 bin TL'ye satışa çıkardı
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