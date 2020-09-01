31 Ağustos 2020 On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru burada

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 31 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 31 Ağustos MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

31 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA

31 Ağustos On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte 10 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 304 bin 943 TL 40 kuruş kazandırmıştı.

İşte, On Numara çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...