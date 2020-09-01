Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar evli mi, kaç yaşında ve nereli?

Barış Atay ile eğlence mekanında görüntülenen Pınar Güsar'ın evli olması, sosyal medyanın gündemine oturdu. 15 gün önce arkadaş ortamında tanıştıkları bilinen Barış Atay ile Pınar Güsar o gece baş başa eğlenmeye gitmişler. 2013 yılında işadamı Erdem İpekçi ile evlendiği bilinen Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar kaç yaşında ve nereli?

PINAR GÜSAR KİMDİR?

Mankenlik yapan Pınar Güsar, 2013 yılında 3 gün 3 gece süren Hint düğünü ile gündeme gelmişti. İş adamı Erdem İpekçi ile evlenen Pınar Güsar, eskisi kadar magazin gündemine gelmez olmuştu.

1987 Ankara doğumlu olan Pınar Güsar, 2003 yılında girdiği Miss Mediterranean Güzellik yarışmasında birinci oldu. Aynı zamanda müzik eğitimi alan Pınar Güsar, evlendikten sonra müziğe ağırlık verdi.